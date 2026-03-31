San Siro, nove indagati per turbativa: Inter e Milan favoriti dal Comune per la vendita

L'operazione di vendita avrebbe favorito l'interesse dei privati a scapito dell'interesse pubblico

MILANO – Perquisizioni e nuovi indagati, il fronte delle indagini sullo stadio San Siro di Milano si allarga. Questa mattina, martedì 31 marzo, si sono svolte delle perquisizioni al Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone.

Tra gli indagati dell’inchiesta ci sono Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l’altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter. A loro si aggiungono Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune ed allora responsabile unico del procedimento sullo stadio, e Fabrizio Grena e Marta Spaini, consulenti di Inter e Milan.

Le perquisizioni e i sequestri dei cellulari si sono resi necessari in seguito allo sviluppo dei contenuti delle chat e delle mail raccolte nella maxi indagine sulla gestione dell’urbanistica a Milano e che la scorsa estate aveva portato ad alcuni arresti, poi annullati dal Tribunale del Riesame e dalla Cassazione.

L’ipotesi al vaglio è che la vendita del Meazza a Inter e Milan, per cui il Comune ha incassato 197 milioni di euro, sia stata un’operazione che possa aver favorito gli interessi privati a scapito dell’interesse pubblico. Il sospetto è che sia stata “usata” la legge sugli stadi per sostenere il progetto di urbanizzazione dell’area e quindi di determinate società costruttrici.

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