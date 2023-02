Sanità, privati sul piede di guerra: “Volo dimettiti, vergogna” FOTO

Tremila manifestanti provenienti da tutta la Sicilia si sono ritrovati a Palermo, davanti all'assessorato alla Salute

PALERMO – Ha preso il via dalla stazione Notarbartolo di Palermo il corteo di protesta dei privati convenzionati della sanità, reduci da quattro giorni di serrata. Tremila manifestanti, provenienti da tutta la Sicilia, pazienti e medici di tutte le branche specialistiche (23), dipendenti delle strutture sanitarie private convenzionate: diretti tutti alla sede dell’assessorato regionale alla Salute, a Piazza Ziino, per invitare l’assessore alla Sanità Giovanna Volo a dimettersi.

Non solo bandiere sventolate in alto, delle 18 sigle sindacali e degli ambulatori privati siciliani convenzionati con la Regione (1800 in tutta l’isola), i manifestanti tengono tra le mani anche megafoni, fischietti e striscioni con su scritto: “Hanno distrutto la sanità che funziona”, “Più pazienti necessitano di cure e più tagliano i fondi”. E ancora: “La sanità privata si deve solo sostenere non demolire”. “Arginare gli sprechi nelle Asp”, “Qualità per le cure”, si legge ancora.

“Oggi grazie all’assessore Volo 250mila cittadini siciliani non potranno accedere alle prestazioni per essere curati. Volo devi andare a casa, di sanità non ne capisci niente. La sanità siamo noi che garantiamo l’80% delle prestazioni mediche del territorio”. Sono le parole urlate al megafono da Salvatore Gibiino, segretario nazionale regionale di Sindacato Branca a Vista (SBV). “Perché l’assessore Volo non va nei vari ospedali della provincia dove tutto è sottodimensionato?”, domanda Gibiino. “Reparti che dovrebbero essere formati da 8 medici e ne troviamo 4, fanno turni allucinanti, sono reperibili un giorno sì e un giorno no. L’assessore Volo invece di pensare alla cura degli ospedalizzati pensa a distogliere personale dagli ospedali per fare le nostre prestazioni. Non ha capito niente, si dimetta”, insiste Gibiino. “Vergogna”. “Vai a casa”. “Volo prendi il volo”.

Filippo Iannelli di Assocendis-Andiar si sfoga: “Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti. È impossibile che un paziente oncologico debba aspettare mesi e mesi per fare una tac o una risonanza. In questi giorni di sciopero migliaia di pazienti, tra tutte le strutture radiologiche siciliane, hanno dovuto rinunciare ad eseguire esami diagnostici”. “Veniamo trattati senza dignità, senza rispetto – continua Iannelli -. Dal 2012 siamo stati depauperati di oltre 40 milioni di euro. Nell’ultimo decreto avete abolito quasi il diritto di cura, di libera scelta del cittadino, istituendo i distretti e non consentendo ai pazienti di scegliere quello dove farsi curare”.

Anche Totò Calvaruso, fisiatra, si rivolge all’assessore Volo e mette in ballo “i nove decreti che hanno massacrato la nostra categoria”. Non solo. “L’84% delle prestazioni le eroga solo il privato – precisa Calvaruso -. Vogliamo sapere cosa eroga il pubblico e cosa il privato. Negate i Lea. Ci rivolgeremo al ministero affinché siate commissariati”.

Salvatore Brancato, medico specialista in odontostomatologia presso uno studio odontoiatrico a Ciminna ha percorso 45 chilometri per arrivare stamattina davanti all’assessorato alla Salute e manifestare contro i tagli della sanità: “Le tariffe sono ferme da decenni – dice -I tagli della sanità stanno già portando ad una situazione di default, svolgendo un’azione capillare di assistenza sanitaria chiediamo rispetto per la salute dei cittadini”.

Tra gli altri, anche Monica Santospirito, dipendente del Consorzio Aml di Catania, tiene in mano un cartello con su scritto “Pazzi! Basta tagli”, in riferimento ai tagli del budget del 15% negli ultimi dieci anni: “Invece di aumentare, diminuiscono, costringendo i pazienti alle prestazioni a pagamento, anche se hanno diritto alla esenzioni. All’assessore Volo chiediamo che la sanità non sia soltanto per i ricchi, ma accessibile a tutti”.

Nicolò Rosario Inglese, fisiatra presso uno studio a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, spiega così i motivi della protesta: “Al centro della manifestazione ci sono non solo i budget, che sono la linfa vitale della struttura accreditata, i quali hanno subito dei tagli progressivi, divenendo insostenibili, considerando delle tariffe ferme a circa 30 anni fa. Ma anche i costi che sono lievitati, a causa della crisi economica degli ultimi tre anni. Cè poi un atteggiamento da parte dell’assessorato molto discriminatorio con imposizioni di budget annuali sottostimati imposti in modo retroattivo. Alla fine di un anno, in cui la struttura ha dato le prestazioni sanitarie richieste dal pubblico, ci si ritrova a non aver riconosciuto nemmeno il budget preventivato per quell’anno, come accaduto per l’anno in corso e ancor più per il 2020, anno che ha contemplato la chiusura coatta delle strutture, dovuta alla pandemia”.

Durante la manifestazione i titolari dei laboratori privati convenzionati hanno gettato le chiavi a terra davanti alla sede dell’ assessorato regionale della Sanità. “Un gesto simbolico”, spiegano i manifestanti, rivolto all’assessore Giovanna Volo, che “deve dimettersi”. “Scenda dalla sua camera dorata – è l’invito di Gibiino alla Volo – Venga nei nostri studi quando siamo costretti a dire ai nostri pazienti di eseguire la prestazione tra sei mesi e ci dicono piangendo che non possono permettermelo”.

Presente alla manifestazione anche il deputato di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera: “Sono qui per testimoniare la mia vicinanza a un comparto che chiede risposte e per chiedere alla Volo di ricevere una delegazione di manifestanti”. Richiesta accolta dall’assessore. Che ha però lasciato l’amaro in bocca al deputato La Vardera: “La Volo ha preferito non avermi all’interno della delegazione stessa. Prendo atto di questa scelta, ma alla fine l’importante è che si risolva tutto per il bene della categoria”.