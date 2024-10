Ecco i temi affrontati nell'incontro ai Cantieri della Zisa

PALERMO – Sanità, Sisifo apre a Palermo: nuove opportunità di lavoro e di cure. I particolari.

Sanità, Sisifo apre a Palermo

Nuove opportunità di cure e di lavoro in ambito sanitario, il Consorzio Sisifo e le sue cooperative associate, infatti, hanno dato il via, a Palermo, a un importante reclutamento di personale per gestire i servizi di medicina a casa attraverso i professionisti del campo che dovranno occuparsi di una nuova tipologia di cure: l’assistenza domiciliare integrata e l’ospedalizzazione e domicilio.

Lavoro e servizi alla persona, dunque, sono questi i temi affrontati nell’incontro di ieri, ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, tra medici, fisioterapisti, infermieri, assistenti sociali, psicologi e Oss e i vertici del Consorzio Sisifo, un’organizzazione che da 25 anni è impegnata nel settore delle cure domiciliari, con l’obiettivo di garantire assistenza qualificata e personalizzata a chi si trova in condizioni di fragilità.

Le parole del presidente

“La sanità è completamente cambiata. La parola chiave oggi è umanizzazione delle cure- spiega il Presidente di Sisifo Giuseppe Piccolo- ci avvaliamo di professionisti del settore che hanno il ruolo cruciale di fornire assistenza specialistica accurata e professionale ai pazienti a casa, ma anche di creare quelle relazioni umane che sono fondamentali per il benessere dei nostri assistiti.

La nostra mission è di operare laddove la sanità pubblica non può assorbire tutti i servizi, restando presenti, attenti e rispettosi verso i pazienti che necessitano di cure non ospedalizzabili”. La nuova centrale operativa ADI di Palermo, frutto del lavoro dell’Ad Rosario Alescio, per conto delle cooperative associate – con il contributo prezioso di Stefani Campanella di CAPP InAzione – e guidata dal medico Giuseppe Disclafani, è stata recentemente inaugurata anche in presenza del vice di Sisifo Cono Galipò e i presidenti di Azione Sociale, Infomedia.

Il team

Disclafani, ha presentato il team della centrale: Irene Dallara, Filippa Piazzese, Antonino Ferrante e Agnese Clemente. A loro si affiancano la psicologa Valentina Megna e la logopedista Simona Fiumara, per garantire un supporto completo e interdisciplinare ai pazienti, insieme agli operatori di centrale Giuseppe Aleppi, Alberto Motisi, Marta Ceraulo e Giulio Roccuzzo.

L’incontro, che ha sancito l’apertura delle porte verso la città di Palermo, è stato anche occasione per lanciare la nuova versione del sito web di Sisifo, che i nuovi candidati agli incarichi, i professionisti del settore, ma soprattutto gli utenti, avranno a disposizione come uno strumento rinnovato per offrire un’esperienza migliorata e un accesso facilitato alle informazioni e ai servizi.

Il nuovo sito rappresenta un primo passo in una strategia più ampia volta ad avvicinare il Consorzio e le sue entità agli utenti e ai territori.