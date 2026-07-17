Sant’Agata, cambia la viabilità per l’esposizione del Sacro Cranio

Divieti di transito e sosta tra il 20 e il 22 luglio nell'area della Cattedrale

CATANIA – Modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico di Catania in occasione dell’esposizione straordinaria del Sacro Cranio di Sant’Agata, inserita tra gli eventi del nono centenario della traslazione delle reliquie della Patrona (1126-2026).

L’iniziativa, ospitata nella Cattedrale, prevede una conferenza dedicata al restauro del Busto Reliquiario e degli ori votivi, eseguito nei laboratori vaticani, seguita dalla venerazione del Sacro Cranio e dall’ostensione della Reliquia del Capo insieme al Busto privo degli ex voto, per mostrarne l’originario aspetto trecentesco.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza e gestire l’afflusso dei fedeli, il Comune ha disposto alcune limitazioni alla circolazione.

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Dalle 17 del 20 luglio e dalle 6 del 21 e 22 luglio, fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito, con l’eccezione dei residenti diretti ai garage o alle aree private, nelle vie Mancini, Reina (tra piazza Università e piazza Ogninella), Santa Maria del Lettera, Santa Maria del Rosario, Raddusa, Sant’Agata e nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Raddusa e piazza San Placido.

Scatterà inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 del 20 luglio fino a cessate esigenze del 22 luglio in via Raddusa, via Sant’Agata e nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Raddusa e piazza San Placido.