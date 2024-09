Lo ha denunciato l’autista

PALERMO – Ancora pietre contro i mezzi dell’Amat. Stavolta sassi sono stati lanciati contro il tram della linea 3 che collega la stazione Notarbartolo al quartiere Borgo Nuovo.

L’autista ha denunciato ai carabinieri che nei pressi della fermata Castellana in via Leonardo da Vinci qualcuno ha lanciato sassi contro il finestrino mandandolo in frantumi. Il mezzo è tornato in rimessa e sono in corso le riparazioni. I carabinieri stanno indagando per risalire agli autori.