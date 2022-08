Saverio Romano: “Bene le liste autonomisti-Noi con l’Italia”

"Schifani portavoce di tutte le istanze del centrodestra"

PALERMO – “Il mio più sentito ringraziamento a tutti i candidati delle liste Popolari e Autonomisti-Noi con la Sicilia – Schifani Presidente e a quanti hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo che rinnova l’esperienza vincente avuta cinque anni addietro. In questa prospettiva non posso che riconoscere il grande impegno e la determinazione che l’amico Raffaele Lombardo ha profuso in queste settimane. Il progetto politico popolare e autonomista e che si ispira ai valori di Centro ritrova le sue ragioni e la sua forza. Renato Schifani, da Presidente della Regione, saprà farsi garante e portavoce di tutte le istanze che provengono dal variegato mondo del centrodestra. A tutti i candidati e a quanti sono impegnati nel territorio in questa campagna elettorale il mio più sentito grazie”. Così Saverio Romano, vicepresidente nazionale di Noi con l’Italia.