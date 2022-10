Sbarchi senza sosta a Lampedusa, più di mille migranti all’hotspot

L'isola ancora in piena emergenza

Due barchini, con a bordo 79 migranti, sono stati agganciati dalla motovedetta Avallone della Guardia di finanza quasi all’ingresso del porto di Lampedusa. Entrambi i natanti, partiti da Sfax in Tunisia, sono stati trainati fino a molo Favarolo.

Dal primo sono sbarcati in 37, fra cui 11 donne e 7 minori, in fuga da Costa d’Avorio, Liberia, Mali e Senegal. Dal secondo sono scesi in 42, fra cui 13 donne e 5 minori, originari di Guinea, Camerun e Bangladesh. I due gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.112 ospiti a fronte di 350 posti. Ieri, a Lampedusa, con 8 diversi sbarchi, sono giunti 357 migranti.