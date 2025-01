Ministero della Giustizia, i particolari

Ministero della Giustizia, è ancora possibile partecipare al concorso per 236 posti di cui 100 nell’area funzionari e 136 in quella assistenti. C’è tempo fino al 29 gennaio.

Ministero della Giustizia, concorso con 236 posti

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 236 (duecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 100 (cento) nell’Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell’Area Assistenti, secondo la seguente ripartizione:

A. Area Funzionari:

• n. 23 unità di funzionario statistico (Codice 01)

• n. 30 unità di funzionario informatico (Codice 02)

• n. 47 unità di funzionario tecnico-edile (Codice 03)

B. Area Assistenti:

• n. 136 unità di assistente tecnico-geometra (Codice 04) presso gli Uffici periferici della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie

Area geografica:

Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Sicilia, Toscana, Calabria, Liguria, Puglia, Emilia Romagna, Venezia

Le prove da superare consistono in una prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per maggiori informazioni consulta il bando PDF (se non leggi il bando CLICCA QUI)

Concorsi, le ultime notizie