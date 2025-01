Gli scatti di Gianni D’Agata, incastonati nella storia della Festa

Il Memorial a ricordo del fotografo scomparso

CATANIA – Presentato presso la chiesa Sant’Agata la Vetere il “Memorial Gianni D’Agata 2025”. Fotoreporter e storico collaboratore del giornale La Sicilia. Che per decenni ha immortalato i momenti salienti della città di Catania e della sua “Festa”, con mezzo secolo di lavoro fra le strade cittadine.

Tante le immagini selezionate dal suo archivio storico, gelosamente custodito da Lorenzo Costanzo. Presidente dell’Associazione San Lorenzo arte cultura no profit, che ha riunito centinaia di persone per l’ormai fatidico appuntamento nella storica chiesa di Sant’Agata la Vetere.

In occasione dell’edizione speciale per la ricorrenza del Giubileo, la serata ha visto protagonista la voce del soprano del Teatro Massimo di Catania, Ester Gabriella Ventura Fortunato. Sulle note dell’Ave Maria di Schubert ha incantato i presenti. Rendendo suggestiva l’atmosfera tra devozione e arte, celebrata anche dai quadri di Salvatore Barbagallo in onore della Santa. Saranno esposti a Notre Dame de Paris.

Hanno arricchito la serata il video e le immagini preparati dalla odierna fotoreporter Orietta Scardino. Collega ed amica di Gianni. La premiazione del fotografo internazionale, Morgan Astor, che farà approdare gli scatti della festa negli States e gli intermezzi culturali dedicati alla vita di Sant’Agata.

Hanno preso parte alla serata, l’Associazione dei carabinieri di Catania, i Cavalieri di Malta, sindaci delle province di Catania, il presidente della partecipata del Comune di Catania Retegas, avv. Gianfranco Todaro, sezione dei Maestri del Lavoro di Catania, consiglieri ed assessori del Comune di Catania. A conclusione Padre Nuccio Mangano e Frate Lorenzo hanno benedetto le medagliette di Sant’Agata miracolosa. Gentilmente offerte dalla Associazione San Lorenzo arte e cultura no profit a tutti gli intervenuti.