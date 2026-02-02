Schifani: “Fase di transizione nella Dc? Non vedo novità significative”

PALERMO – “Seppur quasi completamente assorbito dall’emergenza maltempo, da quanto ho potuto leggere non mi sembra di intravedere significative novità. Vedo una fase di transizione, i cui tempi non sono in grado di individuare”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, rispondendo all’Ansa sulla situzione interna alla Democrazia cristiana fondata da Salvatore Cuffaro.
Il presidente della Regione parlando con i giornalisti
