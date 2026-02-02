 Schifani: "Fase di transizione nella Dc? Non vedo novità"
Schifani: “Fase di transizione nella Dc? Non vedo novità significative”

Il presidente della Regione parlando con i giornalisti
PALERMO – “Seppur quasi completamente assorbito dall’emergenza maltempo, da quanto ho potuto leggere non mi sembra di intravedere significative novità. Vedo una fase di transizione, i cui tempi non sono in grado di individuare”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, rispondendo all’Ansa sulla situzione interna alla Democrazia cristiana fondata da Salvatore Cuffaro.

