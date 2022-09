Schifani: “I sondaggi mi danno vincente ma vado avanti per la mia strada”

Il candidato del centrodestra non pensa ai risultati usciti in questi giorni ma soltanto alla campagna elettorale

“Tutti i sondaggi mi danno in vantaggio, sono dato vincente, ma vado avanti per la mia strada. Non mi occupo e non mi importa di chi arriverà secondo o terzo. Il secondo posto lo lascio agli altri, non mi appassiona il gioco di pronosticare che arriverà dopo”. Lo ha detto, in mattinata, a Siracusa, Renato Schifani, candidato della coalizione di centrodestra alla Presidenza della Regione Siciliana, a margine dell’incontro con la consulta delle associazioni produttive, presenti l’onorevole Stefania Prestigiacomo e Rosanna Magnano, presidente Cna Siracusa.

“Mi occupo del nostro percorso – ha proseguito – lavoreremo fino alla fine per portare la nostra proposta, per portare un messaggio, quello che ce la metteremo tutta per fare in modo che la Sicilia ottenga una svolta in termini di infrastrutture, di occupazione, di soluzioni dei problemi dell’ambiente. Un’idea suggeritami dall’onorevole Stefania Prestigiacomo quella di studiare una delega unitaria che preveda energia, ambiente e acqua”.

“Il lavoro precario si risolve attraendo investimenti – ha continua Schifani -, facendo in modo che si creino posti di lavoro stabili nel privato e nel terziario. La Sicilia deve essere attrattiva sul fronte degli investimenti ma deve cambiare passo, facendo in modo che le richieste di autorizzazione per gli investimenti possano essere esaminati con celerità e non bloccate o paralizzate dalla burocrazia”.

Sul futuro del polo industriale di Siracusa, Schifani ha sottolineato che “è un momento di delicata crisi che va affrontato e risolto assieme a tanti altri temi che abbiamo a cuore, occorre discutere e confrontarsi, ma sicuramente i poli industriali vanno salvaguardati anche nei momenti di crisi”. “Sono stanco – ha aggiunto – di sentire parlare di tavoli di crisi, dobbiamo trovare il punto di mediazione e di soluzione. L’industria siciliana va tutelata unitamente alla salute dei cittadini naturalmente”.