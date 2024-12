Schifani: “L’aula farà valere il senso di responsabilità sulla Finanziaria”

La manovra sarà incardinata dopodomani

PALERMO – “L’ok della commissione Bilancio dell’Ars alla legge finanziaria è un passo avanti molto importante”, a dichiararlo è il governatore Renato Schifani, all’indomani dell’ok per la legge di Bilancio da parte della commissione Bilancio, parlando a margine della sesta edizione di ‘Noi, il Mediterraneo’, organizzato dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale al Marina Yacthing di Palermo.

La manovra sarà incardinata in aula dopodomani, giovedì 12 dicembre. La convocazione della seduta parlamentare è stata appena comunicata dalla segreteria generale dell’Ars.

“Si è lavorato in un clima costruttivo tra maggioranza e opposizione“, ha aggiunto Schifani che ieri ha visto arrivare i voti favorevoli da parte dei partiti del centrodestra, ad opporsi invece Movimento cinque stelle e Partito democratico (con i dem che hanno abbandonato i lavori) e è astenuto Sud chiama Nord, movimento fondato da Cateno De Luca

“È evidente che in Aula non mancheranno le dialettiche, ma sono convinto che anche stavolta il senso di responsabilità prevarrà nelle opposizioni per evitare che alla Sicilia l’esercizio provvisorio. Sono fiducioso”.