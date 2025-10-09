Schifani a don Vitrano: “Rammarico per la bocciatura del film su Biagio Conte”

"Un voto segreto ha determinato l'esito negativo del provvedimento"

PALERMO – “Ho voluto telefonare a don Pino Vitrano, guida della Missione “Speranza e carità”, per esprimergli il mio profondo dispiacere e rammarico per l’ennesima bocciatura da parte del Parlamento siciliano della norma che avrebbe consentito il finanziamento del film dedicato a fratel Biagio Conte“, lo dichiara il presidente della Regione Renato Schifani.

“Ritengo davvero incomprensibile questa mancanza di sensibilità nei confronti di una figura che ha rappresentato un esempio straordinario di altruismo, solidarietà e amore verso i più deboli. Ancora una volta, un voto segreto chiesto dalle opposizioni ha determinato l’esito negativo di un provvedimento che avrebbe avuto un grande valore non solo culturale, ma anche morale, contribuendo a diffondere il messaggio di speranza e di umanità che Biagio Conte ha lasciato in eredità a tutti noi. Un’occasione perduta”.