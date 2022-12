M5S: “Associazioni rotellistiche cacciate dal Giardino Inglese”

"Nonostante le promesse dell’assessore Figuccia non hanno uno spazio in cui allenarsi e non potranno partecipare agli Internazionali"

PALERMO – “Nonostante le promesse dell’assessore Figuccia, le associazioni rotellistiche cacciate dal Giardino Inglese il 2 Dicembre, dopo ben due settimane di fermo, non hanno uno spazio in cui allenarsi e non potranno partecipare agli Internazionali di Febbraio. Il bellissimo evento di Palermo On Ice si è sempre svolto senza interrompere la preparazione agonistica dei nostri giovani, ma quest’anno per la prima volta l’amministrazione Lagalla non è stata in grado di trovare l’alternativa in tempo. Il prospettato padiglione 20 della Fiera non è ancora pronto, mentre l’Assessore allo sport ci aveva assicurato che non ci sarebbero stati intralci all’attività agonistica. Così non è stato. Prendiamo atto di questa organizzazione approssimativa ed improvvisata che ha cagionato un grave danno di immagine alla nostra città, privando i nostri atleti della possibilità di partecipare alle gare internazionali che hanno tempi specifici e improcrastinabili. Ci auguriamo che nel futuro la giunta comunale pensi prima a risolvere i problemi e poi ai comunicati stampa con vuote promesse”.