Schillaci (M5s): “Diciottomila euro in più per i medici in prima linea”

"Misura necessaria per contrastare la fuga dei sanitari"

PALERMO – “Grazie all’impegno del Il Movimento 5 stelle l’Ars ha approvato una norma che garantisce un incentivo annuale di 18mila euro ai medici di pronto soccorso, aree di emergenza e ospedali in zona disagiate o con carenza di organico”.

Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 stelle a Palazzo dei Normanni, che aggiunge: “Una misura necessaria per contrastare la fuga dei medici verso il privato e sostenere la sanità pubblica, minacciata dalla carenza di personale, dal sistema delle cooperative e dei medici gettonisti”.

“Sebbene i 10 milioni stanziati non bastino rispetto ai 20 necessari – dichiara – è un segnale importante per valorizzare chi ogni giorno è in prima linea. Il M5s continuerà a lottare per migliori condizioni economiche e lavorative nella sanità pubblica”.