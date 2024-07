Scicli e Modica, controlli ad ampio raggio delle Forze dell’ordine: sanzioni

Le perquisizioni per droga e le verifiche nei locali

RAGUSA – I controlli delle forze dell’ordine a Scicli e Modica sono stati rafforzati nell’ultima settimana. Alle attività di controllo del territorio hanno partecipato sia la Polizia che i Carabinieri, come si apprende da un comunicato congiunto del Comando provinciale dei Carabinieri e della Questura di Ragusa.

Carabinieri e Polizia hanno controllato 450 persone, 200 auto e 70 ciclomotori, elevando 26 contestazioni amministrative per violazioni al codice della strada e ritirando due patenti. In più sono state deferite in stato di libertà quattro persone, di cui due per spaccio, una per atti osceni in luogo pubblico e una per porto ingiustificato di due coltelli da cucina.

Le perquisizioni

Le forze dell’ordine hanno effettuato 4 perquisizioni personali e 3 locali che hanno portato al sequestro di 32 grammi di hashish e 2 grammi di marjuana. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Ragusa perché assuntori di sostanze stupefacenti.

Tra i controlli anche quelli sugli esercizi commerciali. Polizia e Carabinieri hanno controllato dieci esercizi, in due dei quali sono state scoperte irregolarità amministrative. in un caso il titolare era privo di licenza per somministrazione di superalcolici, in un altro di autorizzazione per mettere musica.

Sono state verificate anche le posizioni di 30 stranieri, due dei quali sono stati espulsi con accompagnamento al Centro di permanenza e rimpatrio di Caltanissetta.

