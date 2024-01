Sciopero all’Amat, la solidarietà dei consiglieri ai lavoratori

La nota

PALERMO- “Esprimiamo solidarietà ai lavoratori dell’AMAT che lunedì prossimo 8 gennaio saranno costretti a scioperare dalle ore 09.00 alle ore 13.00 per essere ascoltati dall’Azienda e dal Comune di Palermo. Chiediamo al Sindaco Roberto Lagalla di convocare urgentemente le organizzazioni sindacali di categoria per trovare un’intesa utile a scongiurare lo sciopero che sarebbe causa di disservizi, con conseguenze negative per i cittadini e per le attività produttive.

Le ragioni rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell’AMAT, nel corso della riunione del 24 novembre scorso con i rappresentanti dell’Azienda e del Comune di Palermo, per il riconoscimento di diritti contrattuali, meritano l’attenzione del sindaco per un’auspicabile soluzione della vertenza che diversamente potrebbe portare, comprensibilmente, ad ulteriori scioperi e quindi ad ulteriori disservizi.” Lo dicono i consiglieri comunali del Partito Democratico di Palermo Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo, Teresa Piccione.