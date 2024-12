Sciopero del trasporto aereo, Ita cancella 37 voli

La compagnia invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto

ROMA – Sono 37 i voli, 33 nazionali e 4internazionali, che Ita Airways ha cancellato oggi a seguito della proclamazione delle azioni di sciopero di 4 ore dei controllori di volo e degli handlers aeroportuali per il quale potrebbero verificarsi, peraltro, alcune modifiche dell’operativo dei voli. Sono i dati forniti dalla compagnia tramite il proprio sito web.

Ita Airways invita pertanto tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 15 dicembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo – informa la compagnia -, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 20 dicembre chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.