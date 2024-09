Le “scivole restituite” alla piazza: appuntamento oggi alle 18

L'iniziativa di Catania più Attiva

CATANIA – “Subito in goal Catania più Attiva, riprendendo il linguaggio calcistico si protrebbe definire così la prima azione sociale portata avanti dal presidente di Catania più Attiva, Santo Musumeci che all’indomani dell’inaugurazione della riqualificazione di Piazza Santa Maria di Gesù aveva denunciato pubblicamente la dimenticanza da parte dell’aministrazione comunale di prevedere delle scivole di accesso per consentire ai disabili di poter accedere liberamente nella piazza”. È la nota con la quale il movimento cittadino dà appuntamento a oggi pomeriggio.

“Lo stesso Musumeci si era complimentato per l’attivazione della fontana monumentale – prosegue la nota – con i suoi giochi d’acqua e per le luci artistiche che rendevano ancora più maestosi i grossi alberi di ficus, ma aveva parlato che mancava ancora un quid per rendere la piazza meravigliosa.

L’associazione

E questo quid è arrivato e appunto in tempi velocissimi meno di un mese, grazie all’impegno che aveva assunto e quindi mantenuto l’assessore Petralia. Catania più Attiva è un’associazione nata il 19 luglio del 2024 ed “ha voluto cogliere questa occasione per organizzare un evento pubblico sia per festeggiare questo primo goal, per far conoscere il direttivo e le proposte che verranno lanciate per il breve e medio periodo”.

L’evento si svolgerà oggi, sabato 14 settembre alle ore 18, in piazza Santa Maria di Gesù e sarà possibile iscriversi gratuitamente all’associazione oppure fare proposte che riguardano i temi sociali, culturali e di solidarità della nostra città e della sua provincia.

L’incontro

“Un grazie particolare alla vice presidente Antonella Sturiale – conclude il comunicato – che ci parlerà di un progetto culturale che riguarda il più grande poeta catanese da portare in tutte le scuole della nostra città attraverso un recital inedito già portato in scena con grande successo di pubblico e di critica nel mese di aprile dello scorso anno.

E che ha influito forse anche alla istituzione del primo premio Mario Rapisardi che si svolgerà giovedi 19 settembre al Palazzo della Cultura nell’ambito della rassegna nazionale dedicata ai libri e alla cultura Etnabook Festival curata dal dott. Riccardo Tomasello”.