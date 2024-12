L'iniziativa della Regione per il Natale 2024

PALERMO – Dall’aereo al treno, la Regione Siciliana allarga gli sconti per i biglietti. Prezzi agevolati nel periodo natalizio sulle linee ferroviarie delle aree urbane per raggiungere gli aeroporti di Palermo e Catania. L’annuncio è stato fatto dall’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, e dal governatore, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.

Lo sconto per il treno Palermo-aeroporto

L’occasione è stata la presentazione delle nuove iniziative contro il caro-voli. Le promozioni saranno valide dall’8 dicembre al 6 gennaio. A Palermo si potrà viaggiare da qualsiasi stazione ferroviaria della città verso l’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’, e viceversa, al prezzo promozionale di quattro euro anziché di 6,80 euro. In più, all’interno dell’area urbana, sarà possibile viaggiare su tutte le corse di Trenitalia e sui mezzi Amat acquistando un solo biglietto giornaliero integrato al costo di tre euro, a fronte degli attuali 6,10 euro.

Lo sconto per il treno Catania-aeroporto

Stessa formula anche a Catania. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025, da qualsiasi stazione ferroviaria cittadina sarà possibile raggiungere l’aeroporto ‘Vincenzo Bellini’, e viceversa, al costo di un euro anziché di 2,20 euro. Stessa tariffa a un euro anche per tutti i treni che circolano all’interno dell’area urbana di Catania. I biglietti saranno acquistabili su tutti i canali di vendita di Trenitalia a partire dal 7 dicembre.