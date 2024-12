Caro voli per la Sicilia, Schifani: “Sconti sui biglietti del 50 per cento”

Le iniziative del governo regionale - IN AGGIORNAMENTO

PALERMO – Caro voli: a Natale e Capodanno aumentano gli sconti sui biglietti aerei da e per la Sicilia, del 50 per cento. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare le nuove iniziative del governo contro i biglietti troppo cari per l’isola.

Caro voli, “Misura per tutti i siciliani”

“Aumentiamo lo sconto dal 25 al 50 per cento nel periodo che va dal 7 dicembre al 6 gennaio – ha spiegato Schifani -. Una misura per tutti i siciliani, residenti e non residenti. Il nostro sforzo è massimo e a chi critica le nostre azioni dico: fate delle proposte”.

In conferenza stampa anche l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, che ha fornito il dato sui biglietti rimborsati finora in un anno di iniziativa di contrasto al caro-voli: “Abbiamo rimborsato oltre un milione di biglietti aerei , un dato straordinario”, ha affermato Aricò.