Verifiche in corso

Al momento non vengono segnalate evidenti criticità dai Vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto registrata questa notte, alle 2.47, in provincia di Campobasso con epicentro a Montecilfone con magnitudo 4.0. Nella zona sono comunque in corso verifiche.

Montecilfone venne colpito da un terremoto a metà agosto del 2018 che aveva causato molti danni alle abitazioni del paese e dei centri limitrofi. Per quel sisma – che fu di magnitudo 5.2 – la ricostruzione è ancora in corso.