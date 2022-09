Sedava gli uomini per rubarli, in carcere la mantide della Brianza

Le storie degli uomini che si sono trovati in ospedale narcotizzati

ROMA- La “mantide della Brianza” è questo il titolo guadagnatosi dalla 47enne brianzola Tiziana Morandi. La donna avrebbe narcotizzato uomini con un sedativo sciolto nelle bevande per poi derubarli di soldi e oggetti preziosi. E per gli inquirenti della procura di Monza che hanno raccolto nove denunce è “una donna pericolosa”.

La donna arrestata alla fine di luglio, si trova adesso nel carcere di San Vittore, dove è tornata dopo un ricovero in ospedale per un drastico calo di peso dovuto al rifiuto del cibo.

Il caso si prepara a diventare anche giudiziario. Al suo ultimo difensore, che ha rinunciato all’incarico, aveva detto di essere vittima di un equivoco, e di pagare magari la gelosia di altre donne che avevano saputo delle frequentazioni dei loro mariti presso casa sua, dove praticava massaggi per mantenersi. Non si tratta di prostituzione – gli inquirenti lo escludono – ma di furti, prevalentemente di piccola entità.

Il primo caso nell’agosto 2021 quando un 83enne è stato trovato dal figlio in casa privo di sensi e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate dove era risultato positivo alla benzodiazepina. Ai carabinieri aveva detto di essersi addormentato dopo aver condiviso una camomilla con una donna che si era presentata alla sua porta con la scusa di una raccolta di soldi per beneficenza. Una volta risvegliatosi in ospedale, si era accorto di non avere più la catenina con alcune medagliette e la fede al dito.

Sempre nel mese di agosto 2021 altri due colpi ai danni di un 84enne, a cui sono stati sottratti 50 euro, e di un 67enne, che aveva conosciuto la donna su Facebook. Invitato dalla stessa presso la sua abitazione per bere qualcosa in compagnia, era caduto in uno stato di sonnolenza. Si era poi svegliato a casa sua, senza ricordare come ci fosse arrivato, e si era accorto di non indossare più la catenina al collo. Dopo alcuni giorni, si era visto addebitare sul proprio bancomat un prelievo al bancomat di 250 euro.

Nell’ottobre 2021, un 51enne della provincia di Milano, era stato invitato al cinema per vedere l’ultimo film di 007. Il copione era stato lo stesso: si era risvegliato in un lettino del pronto soccorso dell’ospedale, con 150 euro in meno e positivo, anche lui, alla sostanza. Lo stssso è accaduto a un 27enne spostatosi dal Trentino alla Lombardia per conoscere la donna. Stavolta a mancare sono stati 400 euro. La diagnosi di sanitari sempre la stessa.

Il colpo grosso Tiziana Morandi lo ha fatto con un 71enne di origini irpine, il quale, nel parlare delle sue passioni, aveva portato la donna a conoscenza della sua intenzione di vendere la sua collezioni di monete e pennini d’oro. Lei gli aveva fatto credere di conoscere un possibile acquirente a Torino. La vittima si era ritrovata all’ospedale anche in questo caso.

A questi 6 denunce se ne sono aggiunte altre 3, depositate nei giorni scorsi in procura. Sono uomini di età compresa tra 27 e 52 anni, e hanno raccontato di aver contattato la Morandi per farsi praticare un massaggio. All’appuntamento, però, sarebbero stati sedati con dei tranquillanti somministrati a tradimento e derubati di piccole somme di denaro.