 Sequestrati 8,6kg di cocaina all'aeroporto di Torino, arrestato un peruviano
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Sequestrati 8,6kg di cocaina all’aeroporto di Torino, arrestato un peruviano

1 min di lettura

Sequestrati 8,6kg di cocaina all’aeroporto di Torino, arrestato un peruviano

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI