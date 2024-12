Pallanuoto, il TeLiMar viene travolto da Trieste per 14-4

Il club dell'Addaura termina il 2024 con 14 punti in classifica

Boccone amaro per il TeLiMar Palermo nell’undicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto contro la Pallanuoto Trieste. In trasferta, al Polo natatorio “Bruno Bianchi”, finisce 14-4 una partita a senso unico, che permette ai giuliani di scavalcare proprio il Club dell’Addaura in classifica.

In attesa che si completi l’ultimo turno del 2024, la squadra allenata da Baldineti è ferma a quota 14 punti, con Ortigia e Posillipo subito dietro a 12, poco sopra la RN Florentia, che ha 11 punti e giocherà il 23 dicembre contro la Training Academy Olympic Roma. Il prossimo appuntamento per i palermitani è fissato per venerdì 15 gennaio, quando a Terrasini arriverà proprio il Posillipo.

Attenti in fase difensiva, gli alabardati sono subito pericolosi in attacco con azioni rapidissime di Draskovic, Razzi e Mladossich. Ancora il vicecapocannoniere di A1, Draskovic, con un alzo e tiro per il pesante 4-0. Primo periodo che se ne va con una traversa per parte, di Alfonso e Marziali, e poco più.

Podgornik libero di tirare sceglie l’angolino in alto a destra per il 5-0. È una palla a schizzo di Pettonati che sblocca il TeLiMar. Risponde, però, subito Mezzarobba con un bel diagonale dal lato cattivo.

Tutto facile per la Pallanuoto Trieste, che con Mladossich in 2vs1 fa 7-1, mentre il Club dell’Addaura è irriconoscibile in difesa e troppo poco incisivo in attacco. All’intervallo lungo si va sull’8-1. Partita a senso unico anche nel terzo tempo, con Sedlmayer e Mladossich che portano i giuliani in doppia cifra. Per l’orgoglio, la girata di Giliberti per la seconda rete del TeLiMar. In avvio degli ultimi 8’ di gioco, Mladossich palleggiando fa poker personale. Senza più pressioni e le squadre che si allungano, Fabiano e Lo Dico fissano di fatto il risultato finale sul 14-4.