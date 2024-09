Serie C: pareggiano Trapani e Messina, i granata sbagliano due rigori

Mister Modica chiede le dimissioni, alla fine torna sui suoi passi per l'affetto ricevuto

Quinta giornata di campionato nel girone C di Serie C per le squadre siciliane. Pareggiano sia Trapani che Messina, impegnate entrambe in casa rispettivamente contro la Juventus Next Gen e la Casertana. Due pareggi amari condizionati dai calci di rigore.

I granata, infatti, nell’uno a uno contro i bianconeri (Ciotti 13’, Guerra 48’), sbagliano ben due tiri dagli undici metri a favore. Prima Kanoute spara alto, poi Zuppel nella ripresa si fa ipnotizzare da Daffara. Penalty che costa caro anche ai peloritani, che pareggiano 2-2 rimontati dalla squadra campana (1′ Petrungaro, 17′ Luciani, 66′ Carretta, 77′ Damian). Decisivo per il pareggio finale il rigore siglato da Damian.

Modica vuole dimettersi, Messina dice no

Al termine della gara tra Messina e Casertana, il tecnico dei giallorossi Giacomo Modica aveva chiesto le dimissioni. Il presidente dei peloritani, Piero Sciotto, però, ha reso noto di avere respinto le dimissioni di mister Modica: “Non solo le respingo, ma gli rinnovo ancor più fiducia di prima”.

Anche i calciatori del Messina hanno condiviso pienamente la decisione del presidente Pietro Sciotto di respingere le dimissioni di mister Modica. Gli stessi hanno invitato l’allenatore a tornare sui propri passi per proseguire insieme il cammino di questo gruppo coeso, che ha piena fiducia nel proprio tecnico.

E il lieto fine è effettivamente arrivato: “L’ACR Messina comunica che mister Giacomo Modica ha ritirato le dimissioni rassegnate al termine della partita contro la Casertana”, si legge sui canali social del club.

“Sono stato letteralmente travolto da un’ondata di affetto e di stima proveniente dal presidente Sciotto, dai miei calciatori e dai tifosi, dopo che avevo comunicato la mia decisione. […] Ho deciso di proseguire alla guida di questo fantastico gruppo che abbiamo costruito in estate con il direttore sportivo Giuseppe Pavone. Ringrazio il presidente per la rinnovata fiducia”, ha concluso dunque l’allenatore del Messina.