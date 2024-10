Sfumano i sogni di Luna Rossa, Ineos vola in Coppa America

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – I sogni di gloria di Luna Rossa sono sfumati nelle acque antistanti a Barcellona. La barca italiana, griffata Prada e Pirelli, ha perso la finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia per 7-4. Saranno quindi gli inglesi, con team principal e timoniere Ben Ainslie, a gareggiare nella 37esima Americàs Cup, come sfidanti, contro il defender, ovvero l’Emirates Team New Zealand.

Il punto decisivo in favore dell’AC 75 britannica è arrivato oggi, al termine dell’undicesimo round del confronto con la barca con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, con al timone, come sempre, il palermitano Francesco Bruni e l’australiano Jimmy Spithill. Ancora una volta la partenza è stata praticamente pari; poi gli inglesi hanno chiuso il primo degli otto lati della regata odierna con 10 secondi di vantaggio. Un vantaggio poi conservato e addirittura aumentato fino all’arrivo.

Nulla da fare per Luna Rossa, voluta dall’imprenditore Patrizio Bertelli nel 1997 e varata nel 1999, che era alla sua quinta finale del torneo riservato agli sfidanti. Il team ora diretto dallo skipper Max Sirena in passato ha centrato il pass per la Americàs Cup (mai vinta) due volte, nel 2000 e nel 2021, perdendo in entrambe le occasioni contro New Zealand. Questa di oggi è quindi la terza finale di Vuitton Cup persa dagli italiani. Approdano invece in Coppa America gli inglesi che dal 1851, anno della prima coppa delle 100 ghinee, hanno disputato già 17 volte la sfida per il prestigioso trofeo velico, senza vincerla mai. Torna quindi protagonista una barca del Regno Unito a distanza di 60 anni. L’ultima volta che gli inglesi hanno disputato la Americàs Cup è stata nel 1964. Si gareggerà, sempre nel mare catalano, da sabato 12 a lunedì 21 ottobre. Anche in questo caso, come nella finale di Vuitton Cup, la sfida sarà al meglio delle 13 regate: trionfa chi ottiene prima sette vittorie.

La barca italiana ha pagato a caro prezzo qualche problema legato all’affidabilità della barca. Di contro Ineos ha fatto grandi progressi dalle prime regate dei Round Robin a oggi, meritando il successo fra gli sfidanti. Continuano dunque i sogni di Ineos Britannia; quelli di Luna Rossa, invece, sono rimandati alle prossime sfide.

