Si opera ai glutei e scappa senza pagare 20mila euro: caccia a una 38enne

La donna aveva già rubato un trattamento alle labbra

ROMA – Furto di chirurgia estetica ai glutei. Il singolare caso nella storia della criminalità è avvenuto a Roma ad opera di una 38enne che come in un film è scappata da una clinica del quartiere Montesacro dove poco prima si era sottoposta a un intervento chirurgico di lifting e protesi ai glutei. La signora è scappata dopo l’operazione durata sei ore con tanto di drenaggi, bende e protesi dileguandosi su un’auto dove probabilmente l’attendeva un complice.

Il chirurgo plastico Maximilian Catenacci ha sporto una denuncia querela al commissariato Fidene della capitale. La donna avrebbe contattato il medico per concordare l’operazione da 20mila euro pagando solo un acconto di mille euro. Da ricerche effettuate dallo stesso chirurgo truffato, sarebbe emerso che la signora aveva già “rubato” in un’altra occasione e in un’altra struttura sanitaria estetica un intervento di filler alle labbra. In quel caso aveva truffato il medico prima di pagare dicendo che si stava allontanando per prendere la borsa in auto.