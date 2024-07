Siccità, 2 milioni di metri cubi d’acqua del lago Arancio assegnati a Trapani

La decisione del Commissario per l'emergenza idrica

CASTELVETRANO – Dal lago Arancio, a Sambuca di Sicilia, 2 milioni di metri cubi d’acqua sono stati assegnati al Consorzio di bonifica Trapani 1 per gli agricoltori del comprensorio Castelvetrano-Partanna-Campobello di Mazara. Il provvedimento è stato firmato giovedì 11 luglio dal commissario delegato per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia Dario Cartabellotta.

Siccità, la decisione dell’autorità

L’autorità di bacino ha ripartito la risorsa idrica degli invasi siciliani disponendo per la diga Arancio di poter utilizzare per finalità irrigue un volume pari a 8 milioni di metri cubi e che il volume eccedente pari a 5,5 milioni di metri cubi potrà essere utilizzato per compensare la mancata erogazione dalla diga Garcia.

Il sistema Garcia-Arancio alimenta i sistemi irrigui di parte del consorzio di bonifica Agrigento 3 e di parte del consorzio Trapani 1.

