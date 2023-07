Sicilia, autovelox su strade statali e autostrade fino al 23 luglio: ecco dove 

La polizia di Stato ha pubblicato l'elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell'Isola

PALERMO – Autovelox, telelaser e trumcam su diverse strade statali e autostrade siciliane. La polizia di Stato ha pubblicato l’elenco delle nuove postazioni dei rilevatori di velocità in Sicilia fino a domenica prossima, 23 luglio, facendo prevenzione con lo scopo di diminuire gli incidenti provocati dall’alta velocità.

I rivelatori sono posizionati sia sulle strade statali che sulle autostrade ed in prossimità delle postazioni sono posti dei cartelli.

Le sanzioni

Le sanzioni variano a seconda del livello di superamento della velocità. Fino a 10 km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.