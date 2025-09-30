 Sicilia, il bando 'Più artigianato': stanziati 70 milioni di euro
Sicilia, il bando ‘Più artigianato’: stanziati 70 milioni di euro

Le parole di Piero Giglione, segretario regionale della Cna
PALERMO – “Un segnale concreto e atteso da centinaia di imprese artigiane siciliane”.

Lo dice Piero Giglione, segretario regionale della Cna Sicilia, commentando lo sblocco dei 70 milioni di euro del bando “Più Artigianato”, annunciato dall’assessore Regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’associazione.

Sicilia, il bando ‘Più artigianato’

L’assessore Tamajo ha comunicato che, grazie all’approvazione del rendiconto, le risorse del bando, fondamentali per sostenere la competitività e l’innovazione delle micro e piccole imprese, sono ora immediatamente erogabili dopo una lunga attesa.
“Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio – dice Piero Giglione -. Questi fondi rappresentano un ossigeno vitale per centinaia di aziende che hanno investito tempo e risorse per presentare progetti di sviluppo. Finalmente vedono un giusto riconoscimento del loro impegno. È un primo, importante risultato del dialogo costante che portiamo avanti con la Regione a nome delle nostre imprese”

