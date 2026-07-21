 Caldo in Sicilia: allerta rossa per rischio incendi
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Emergenza caldo in Sicilia: allerta rossa per rischio incendi

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Il bollettino della Protezione civile per la giornata di mercoledì 22 luglio
PALERMO
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PALERMO – La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso n.149 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 22 luglio e per le successive 24 ore. L’avviso è valido per tutte le nove province siciliane.

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Per la città di Palermo è previsto, anche per le giornate di domani e dopodomani, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperature massime percepite, rispettivamente, di 39 e 38 gradi centigradi.

Dichiarato il livello di “attenzione”, con pericolosità “alta” per quanto riguarda il rischio incendi.

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