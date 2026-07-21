Emergenza caldo in Sicilia: allerta rossa per rischio incendi

Il bollettino della Protezione civile per la giornata di mercoledì 22 luglio

PALERMO – La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso n.149 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 22 luglio e per le successive 24 ore. L’avviso è valido per tutte le nove province siciliane.

Leggi anche Il caldo non allenta la morsa, in Sicilia termometro a 46 gradi: ecco dove Ondate di calore a Palermo, stop ai veicoli a trazione animale Meteo, arriva l’aria fresca dalla Norvegia: ecco dove e quando

Per la città di Palermo è previsto, anche per le giornate di domani e dopodomani, un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperature massime percepite, rispettivamente, di 39 e 38 gradi centigradi.

Dichiarato il livello di “attenzione”, con pericolosità “alta” per quanto riguarda il rischio incendi.