Sicilia, nuova ondata di calore: bollino rosso in 6 province

Ecco le zone più a rischio

1' DI LETTURA

Nuova allerta della Protezione civile in Sicilia per il rischio di incendi e di ondate di calore. L’avviso è stato diffuso nel pomeriggio: in sei province massimi livelli di attenzione. Si tratta di Trapani, Palermo, Agrigento, Enna, Caltanissetta e Messina.

Le previsioni

“In Sicilia – spiegano gli esperti di 3Bmeteo – si è aperta una fase all’insegna del tempo stabile e soleggiato e di un progressivo aumento delle temperature su valori superiori alle medie climatiche per effetto di un graduale rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-orientale. La nuova ondata di calore, alimentata dall’afflusso di masse d’aria d’estrazione nord-africana, entrerà nel vivo da giovedì e poi con valori 6-8°C superiori alle medie climatiche: le massime si attesteranno tra 31 e 34°C lungo i litorali e fino a 38-40°C nelle aree interne pianeggianti non mitigate dall’afflusso delle brezze”.