Meteo, le previsioni: che tempo farà in Sicilia

Nelle prossime ore.

PALERMO – Meteo: le previsioni del tempo. Nel meridione d’Italia si registra nuvolosità alta e innocua su Sicilia e Calabria fino al pomeriggio mentre annuvolamenti più compatti interesseranno le restanti regioni con deboli piovaschi sulle aree appenniniche.

Piogge sul settore tirrenico

In serata aumento delle nubi sull’intero settore tirrenico con deboli piogge associate. Temperature minime in aumento; massime in calo su Molise, Puglia centro settentrionale e Calabria tirrenica, stazionarie altrove. Venti deboli variabili. Mari, molto mosso Stretto di Sicilia con aumento del moto ondoso dal pomeriggio, generalmente mossi i restanti mari, localmente molto mosso il Tirreno centro meridionale.