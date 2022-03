Sicilia, previsioni del tempo: si abbassano le temperature

Cielo parzialmente nuvoloso.

PALERMO – Cielo parzialmente nuvoloso con piogge o rovesci sparsi e locali temporali al primo mattino sulla Puglia. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati settentrionali sulle coste adriatiche ed al centro-sud, con rinforzi anche di burrasca sulle aree costiere adriatiche meridionali, in generale attenuazione serale. Mari da mossi a molto mossi l’Adriatico, Ionio, Stretto di Sicilia e Tirreno.