Sicily by Car, Marco Foderà nominato nuovo Direttore Generale

"Metterò al servizio del gruppo le mie competenze ed esperienze pregresse"

PALERMO – Sicily by Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio di breve termine nel segmento leisure, annuncia la nomina di Marco Foderà nel ruolo di Direttore Generale del Gruppo, con efficacia dal 4 febbraio 2024.

La nomina si posiziona all’interno del percorso strategico di rafforzamento della struttura organizzativa e dei ruoli manageriali, al fine di ampliare le competenze e in coerenza con la strategia di sviluppo della Società.

Chi è il nuovo Dg

Classe 1972, Marco Foderà ha maturato un’esperienza di oltre 20 anni in molteplici realtà nazionali del settore quali Italy by Car (Rental Sales Agent e successivamente Responsabile Car Control), Avis Autonoleggio (Rental Sales Agent), Europcar Italia (Branch Manager Filiale Aeroporto di Pisa e successivamente Area Manager Toscana Umbria), Locauto Rent (Area Manager Sud e successivamente Vice Direttore Operativo, Training & Quality Director, Head of Controlling). Dal 2001 al 2008 ha inoltre collaborato con Sicily by Car in qualità di Direttore Operativo occupandosi di selezione, formazione e coordinamento dei partner locali, gestione della flotta aziendale attraverso l’organizzazione del piano acquisti vendite (in collaborazione con il Fleet Manager), gestione dei contratti di subconcessione aeroportuale ed emissione delle procedure operative. L’esperienza lo ha portato ad acquisire spiccate capacità comunicative, gestionali e commerciali, affinando l’orientamento al lavoro di team, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Marco Foderà, Direttore Generale di Sicily by Car: “Sono onorato di entrare nuovamente a far parte di una realtà di primario standing come Sicily by Car. Nel mio ruolo di Direttore Generale metterò al servizio del gruppo le mie competenze ed esperienze pregresse, con la finalità di portare avanti il percorso intrapreso dal gruppo verso l’internazionalizzazione. Un ringraziamento particolare va al Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi ha accordato e che sarò onorato di ripagare con impegno e determinazione.”

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: “L’inserimento della figura di Direttore Generale nella struttura di governance del nostro Gruppo rappresenta una tappa strategica del percorso di crescita. Sono soddisfatto che la direzione aziendale sia affidata a Marco Foderà, un professionista di comprovata competenza ed esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali di imprese del nostro settore.