 Il caso di Simona, pallavolista morta in piscina: caso verso l'archiviazione
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Simona, pallavolista morta in piscina: la procura chiede l’archiviazione

Simona Cinà
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Per i giudici la giovane è morta per un incidente
PROCURA DI TERMINI IMERESE
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PALERMO – La Procura di Termini Imerese ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte la giovane pallavolista Simona Cinà morta in una piscina di Bagheria, nel Palermitano, nella notte tra l’1 e il 2 agosto del 2025 mentre era in corso una festa di laurea. Secondo i magistrati il decesso sarebbe stato un incidente. E a sostegno di questa tesi citano l’assoluta mancanza di ferite e che la ragazza aveva un tasso alcolico elevato.

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I familiari di Simona Cinà hanno sempre contestato la ricostruzione che possa essere morta annegata. Ma per la Procura la tesi dell’omicidio non reggerebbe anche perché sarebbe stato impossibile per gli oltre 30 presenti alla festa non accorgersi di una colluttazione.

La richiesta è stata depositata dal procuratore Angelo Cavallo nella segretaria del Gup che deve ancora fissare l’udienza per la decisione.

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