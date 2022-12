Sindacalisti lasciati fuori dal carcere, la protesta Uilpa

L'episodio segnalato al ministero

TRAPANI – “Oggi non è stato consentito ai sindacalisti della Uil di visitare il carcere di Trapani dove lavorano gli agenti della polizia penitenziaria”. E’ quanto dichiara Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “La visita al carcere di Trapani era stata autorizzata dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di Roma giacché avevano chiesto di fare dei rilievi fotografici come previsto dall’articolo 5 dell’Accordo Quadro Nazionale. Siamo entrati con la delegazione composta Salvatore Badalucco e Antonio Ciaramella”, aggiunge Veneziano.

“Siamo entrati in portineria e l’operatore non sapeva nulla della nostra visita, inoltre, venivano a conoscenza che il direttore non era in sede, e il direttore non sapeva nulla della nostra venuta. La Uilpa Polizia Penitenziaria ha informato tramite lettera dell’increscioso episodio il ministro della giustizia Carlo Nordio, il capo del Dap Carlo Renoldi, e il direttore del personale Massimo Parisi, il provveditore regionale Cinzia Calandrino”.