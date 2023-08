Siracusa, guida senza patente e lavoratori in nero: elevate sanzioni

Sospesa l'attività in due lidi balneari e disposta la chiusura di una comunità alloggio per anziani

SIRACUSA – Controllati 400 mezzi e 600 persone, elevate 96 contravvenzioni, per 35mila euro di sanzioni con oltre 480 punti sottratti dalle patenti di guida. È il bilancio dell’operazione dei carabinieri di Siracusa nel ponte di ferragosto.

I militari dell’arma hanno denunciato quattro responsabili di attività. In due stabilimenti balneari di Noto e Portopalo di Capo Passero è stata riscontrata le presenze di due lavoratori in nero: l’attività è stata sospesa, e sono state elevate sanzioni per circa 24mila euro; in un lido balneare di Priolo Gargallo ammenda di oltre 3mila euro per l’installazione di apparecchiature di potenziale controllo a distanza dei lavoratori dipendenti; è stata disposta la chiusura di una comunità di alloggio per anziani di Pachino perché la struttura era stata attivata senza autorizzazione amministrativa e sanitaria. Elevate sanzioni per 6mila 200 euro.

Le contravvenzioni al codice della strada sono state elevate per guida con apparecchi radiotelefonici, guida senza patente, senza casco e senza assicurazione obbligatoria, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida di veicolo senza revisione e con patente scaduta di validità, con 10 mezzi sequestrati, 6 patenti di guida ritirate.