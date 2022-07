Soccorsa imbarcazione nei pressi del porto: imbarcava acqua

Salvati gli occupanti

PALERMO – Nella giornata di sabato u.s., la Guardia Costiera di Palermo ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte degli occupanti di un’imbarcazione da diporto, di circa 10 metri di lunghezza, che, in seguito ad avaria, imbarcava acqua a circa mezzo miglio dall’imboccatura del porto con evidente pericolo di affondamento.

Immediato l’intervento sul posto da parte di due motovedette della Guardia Costiera di Palermo che hanno tratto in salvo i 2 occupanti dell’unità mediante trasbordo, un uomo e una donna, rispettivamente di anni 66 e 65, entrambi residenti presso il capoluogo siciliano.

Una volta accertatisi delle condizioni di salute del personale trasbordato, i militari sono poi saliti sull’imbarcazione sinistrata al fine di contenere l’allagamento ed evitare l’affondamento dell’unità, scongiurando la possibilità di un inquinamento marino. Mediante pompa di esaurimento in dotazione, hanno proceduto pertanto ad evacuare l’acqua imbarcata per garantire galleggiabilità all’unità, nel frattempo vincolata alla motovedetta e rimorchiata presso un locale cantiere di alaggio per i successivi interventi di riparazione