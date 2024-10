Spaccavetrine in una parruccheria di corso Finocchiaro Aprile: arrestato

Rintracciato dai poliziotti nel cuore della Vucciria dopo la fuga

PALERMO – Furto con spaccata ai danni di una parruccheria di corso Finocchiaro Aprile. I poliziotti dei commissariati Centro e Oreto-Stazione hanno arrestato N. D. G., un 39enne che nella notte tra venerdì e sabato scorsi avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale. Ora docrà rispondere di tentato furto aggravato.

L’uomo sarebbe riuscito a entrare nei locali della parruccheria senza riuscire a portare via nulla perchè disturbato da qualche rumore che lo ha costretto ad abbandonare il negozio. Nella cassa non c’erano contanti. In effetti, al suo blitz avrebbe assistito un testimone che ha lanciato l’allarme, informando la centrale operativa della polizia rendendo una compiuta descrizione dell’autore del tentato furto.

I poliziotti hanno rintracciato l’uomo prima nella zona di via Pacini e, successivamente, nel cuore della Vucciria da una delle tante pattuglie che in quel momento stavano presidiano le zone “calde” della movida nel fine settimana. N. D. G. era accovacciato dietro a un bancone abbandonato mentre il mezzo a bordo del quale era scappato era a breve distanza.