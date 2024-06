Spendere meno e mangiare siciliano: ecco il progetto “È pronto a tavola”

Coinvolte nove province e 15 Comuni

PALERMO – Aiutare i consumatori a risparmiare sul costo della spesa e valorizzare i territori siciliani. Questo l’obiettivo del progetto “È pronto a tavola” che ha visto il coinvolgimento di nove province e 15 Comuni dell’Isola.

Il progetto è stato promosso dall’associazione “La Città Felice” Onlus e dai partner MCL Sicilia e MCL “Don Rosario Pepe” di Mineo, e patrocinato dal Ministero del lavoro e dall’assessorato regionale della Famiglia. I risultati del lavoro sono stati presentati a Palermo all’Ipab, Istituto Principe di Castelnuovo.

Ragusa: “Aiutiamo i consumatori”

“È un progetto che valorizza le eccellenze del nostro territorio, i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità attraverso la costituzione di reti sociali e solidali”, dice Paolo Ragusa, responsabile regionale Welfare e Terzo settore Mcl Sicilia.

“Oggi si conclude un percorso, ma non si esauriscono i benefici. Parte, infatti, una nuova attività, quella del “Gas”, il gruppo di acquisto solidale che diventa uno strumento importante in termini di solidarietà e di sviluppo locale.

“L’obiettivo è quello di aiutare i consumatori a risparmiare sul costo della spesa e dare valore sociale alle produzioni, valorizzare i territori, la loro economia e fare crescere le comunità”.

Un percorso incentrato sull’informazione e sull’educazione riguardo all’utilizzo di prodotti agroalimentari locali, la salvaguardia dell’ambiente e il supporto all’economia locale attraverso l’agricoltura sociale.

Albano: “Patrimonio da riscoprire”

L’assessore regionale Nuccia Albano sottolinea come “la Regione è impegnata nel promuovere un’agricoltura sostenibile attraverso la realizzazione di attività socializzanti e il coinvolgimento attivo di aziende, volontari e comunità locali”.

“Attraverso progetti come questo – dice – è possibile valorizzare il patrimonio naturale, artistico, enogastronomico del territorio siciliano, realizzando attività ed eventi nel territorio di nove comuni dell’isola”.

I punti di forza dell’iniziativa

Tra i punti di forza dell’iniziativa c’è la valorizzazione dei prodotti locali di qualità, acquisti a km zero, sostegno per le imprese locali e per i piccoli produttori, sostenibilità ambientale e incontro tra domanda e offerta tramite apposita piattaforma online.

“Una piattaforma che diventa punto di riferimento del progetto e che sarà ampliata con sempre più notizie da parte dei produttori che metteranno in risalto la tipicità delle nostre eccellenze enogastronomiche”, ha detto Larisa Andrei, coordinatrice del progetto per l’associazione “La Città Felice”.

All’incontro hanno preso parte anche Salvatore Palermo, esperto del progetto; Giuseppe Gennuso, presidente provinciale Mcl Palermo; Giorgio D’Antoni, presidente regionale Mcl Sicilia; Francesca Rita Cerami, direttore Idimed Aps; Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale dell’assessorato famiglia e politiche sociali.