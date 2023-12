Stipendi al personale: la Sicilia spende più di tutti – la classifica

L'Isola riceve un rating con la C. Le più virtuose sono le Regioni del Nord

Quanto pagano di stipendio le Regioni e città italiane? A fornire i dati è un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture nel 2022, con tanto di assegnazione di rating.

Il rating – che si basa esclusivamente su dati contabili oggettivi scevri da qualsiasi valutazione discrezionale – assegna alla migliore performance la tripla ‘A’, mentre alla peggiore viene attribuita la lettera ‘C’.

Le regioni più virtuose

Veneto e Lombardia sono le Regioni italiane più ‘virtuose’ nella spesa per gli stipendi del personale a tempo indeterminato. Le due regioni si aggiudicano il rating complessivo AAA. Per il pagamento degli stipendi il Veneto ha speso 62.167.845,48 euro e la Lombardia 69.412.107,45.

La Sicilia è la meno efficiente

La Sicilia è la regione meno efficiente nelle spese sostenute per gli stipendi del personale a tempo indeterminato tanto che è l’unica a ricevere la ‘C’, il rating peggiore. Nello specifico, per questa voce, nel 2022, la Sicilia ha speso 393.947.467, 17 euro. Un importo, tuttavia, che risulta in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2019 pari a 463.085.943,02 euro, nel 2020 424.921.240,66, nel 2021 405.980.180,47.

La classifica dei capoluoghi

È stata stilata anche la classifica dei capoluoghi di provincia. In sedici sono stati promossi con la tripla AAA. Tra le città più virtuose vi è Siracusa, che spende 13.098.276,06, e Agrigento, che paga 5.177.006,51. Doppia AA per Catania, rating con la A per Trapani e Palermo. L’ultima città siciliana è Caltanissetta che chiude con BBB.