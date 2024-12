Strage in una scuola Usa, 15enne spara e uccide prof e studente: poi si suicida

Ci sono anche sei feriti, due in gravi condizioni

MADISON – Il terrore e la morte irrompono per l’ennesima volta in una scuola Usa. A sparare nella scuola cristiana di Madison, in Wisconsin, è stata una studentessa di 15 anni, Natalie Rupnow, conosciuta con il nome di “Samantha”. Lo ha detto il capo della polizia di Madison, Shon Barnes.

Proprio alla vigilia delle vacanze di Natale la scuola cristiana Abundant Life di Madison, in Wisconsin, è stata teatro di una nuova strage che ha strappato la vita ad almeno due persone, un insegnante e uno studente adolescente. Oltre alla ragazza killer, che si è suicidata morendo all’ospedale.

La studentessa che ha aperto il fuoco frequentava la stessa scuola. Fra i sei i feriti, due studenti sono ricoverati in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalla polizia ci sono anche altri quattro feriti. Le vittime sono due – uno studente e un insegnante – oltre all’attentatrice che, secondo la polizia, avrebbe pianificato l’attacco in anticipo.