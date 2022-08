Stromboli, corsa straordinaria di Caronte per la Protezione civile

"Abbiamo risposto con tutta l'urgenza del caso", si legge in una nota di Caronte & Tourist Isole Minori

MESSINA – Caronte & Tourist Isole Minori ha effettuato nel pomeriggio una corsa straordinaria per trasportare da Milazzo a Stromboli uomini e mezzi della Protezione Civile chiamati a fronteggiare l’emergenza in corso sull’Isola. La nave era la “Antonello da Messina” che dopo aver fatto scalo a Stromboli ha raggiunto Lipari, da dove rientrera’ in linea domattina con la partenza delle ore 6,30.

“Abbiamo risposto con tutta l’urgenza del caso – si legge in una nota di Caronte & Tourist Isole Minori – alla richiesta giuntaci da Regione e Protezione Civile Regionale, mettendo immediatamente a disposizione una nostra nave. Abbiamo fatto la nostra piccola parte, dimostrando ancora una volta l’importanza di poter contare su collegamenti rapidi e sicuri tra la Sicilia e le sue isole minori, non solo in agosto e non solo per trasportare turisti. Il nostro pensiero va in questo momento alla popolazione di Stromboli e ai volontari e i tecnici che col sapiente coordinamento della Protezione Civile sapranno ripristinare nell’isola condizioni di vivibilita’ e di agibilita’”.