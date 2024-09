Südtirol-Palermo, Dionisi: “Sono soddisfatto, testa alla Salernitana”

L'allenatore: "Gara positiva, difficile ed equilibrata"

Al termine della gara vinta dal Palermo contro il Südtirol con il risultato di 3-1, il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni ufficiali del club. “La gara è stata positiva, difficile ed equilibrata, più nel primo tempo che nel secondo”.

“Abbiamo fatto veramente bene dopo l’uno pari – spiega l’allenatore -, abbiamo approcciato benissimo, siamo passati in vantaggio su palla inattiva e anche il secondo gol è arrivato così, una cosa che ci stava mancando. Abbiamo qualità anche per far gol in queste situazioni. Sono contento per i ragazzi perché lavorano sempre per fare queste prestazioni. Poi ci sono anche gli avversari che non te lo permettono. Vedi nell’occasione del gol loro puoi fare poco, bravo Casiraghi. Sono soddisfatto di quanto fatto e ora testa alla prossima perché è la cosa che conta di più”.

Reazione dei rosanero dopo la rete del pareggio in rimonta della squadra altoatesina: “I ragazzi sono stati bravi, bravi nel primo tempo. Forse dopo essere passati in vantaggio potevamo continuare a fare quello che stavamo facendo con più qualità, invece abbiamo pensato a non prenderlo il gol. E questo ti porta a sbagliare, a non prenderti i rischi che magari avevamo preso prima e soprattutto a pensare solo alla fase difensiva. Nel secondo tempo dopo l’uno a uno il rischio era di non rialzare il baricentro e invece i ragazzi sono stati veramente bravi e da lì in poi onestamente la partita l’abbiamo presa in mano. Il Süditrol ha abbassato un po’ la pressione e siamo stati bravi poi a trovare il secondo e il terzo gol”.

“Bravi anche i ragazzi che sono entranti, sono scesi in campo con lo spirito giusto e la qualità – prosegue Dionisi -. Ma la qualità, se entriamo e giochiamo con lo spirito giusto, emerge. Domenica contro la Salernitana? Anche oggi i nostri tifosi erano tanti e ci hanno sostenuto, li abbiamo sentiti anche a Bolzano a circa mille chilometri di distanza. La cosa più bella è tornare a giocare nel nostro stadio dopo un risultato del genere e la condivisone con i nostri tifosi. Ora testa alla prossima che è quella che conta di più”, ha concluso l’allenatore del Palermo.