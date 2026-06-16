 Superenalotto, la combinazione vincente del 16 giugno 2026
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Superenalotto, la combinazione vincente del 16 giugno 2026

Superenalotto
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Superenalotto, la combinazione vincente del 16 giugno 2026

33 66 80 28 4 35

Numero Jolly

48

Il Montepremi

Montepremi del concorso € 4.484.923,20

Jackpot 6 concorso precedente € 179.143.918,59

Montepremi totale € 183.628.841,79

Ulteriore montepremi (*) € 8.241,22

(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE
punti 6 0 € 0,00
punti 5+1 0 € 0,00
punti 5 5 € 37.673,36
punti 4 471 € 408,67
punti 3 20.170 € 28,66
punti 2 337.236 € 5,31
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