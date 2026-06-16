Superenalotto, la combinazione vincente del 16 giugno 2026
33 66 80 28 4 35
Numero Jolly
48
Il Montepremi
Montepremi del concorso € 4.484.923,20
Jackpot 6 concorso precedente € 179.143.918,59
Montepremi totale € 183.628.841,79
Ulteriore montepremi (*) € 8.241,22
(*) Attribuzione da D.D. 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 37.673,36
|punti 4
|471
|€ 408,67
|punti 3
|20.170
|€ 28,66
|punti 2
|337.236
|€ 5,31