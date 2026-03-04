Sviluppo della mobilità e sicurezza stradale, tre nuovi riconoscimenti per Anas

SANREMO (ITALPRESS) – Durante il Festival di Sanremo Anas si è aggiudicata tre riconoscimenti. L’Amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme, protagonista di talk e interviste dove ha spiegato l’impegno dell’azienda nella mobilità del Paese e nella sicurezza stradale, ha ritirato i Premi “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità”; “Gran Prix Sanremo 2026” e “Sanremo Exclusive”. “Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio – ha detto Gemme – la nostra presenza a Sanremo è un’occasione preziosa per parlare al grande pubblico di un’emergenza ormai quotidiana. Gli incidenti stradali sono oggi la prima causa di morte tra i giovani. Anas è impegnata e determinata a contrastarli. Stiamo facendo di tutto per invertire la rotta: investiamo non solo nelle grandi opere, come il Giubileo e le Olimpiadi, ma anche in una manutenzione capillare e tecnologica su tutta la rete nazionale. La tecnologia, tuttavia, da sola non basta se non è coniugata a una profonda rivoluzione culturale”. “La partecipazione al Festival – ha sottolineato l’Ad di Anas – i nostri progetti emozionali e le campagne di comunicazione servono proprio a questo: parlare ai ragazzi, scuotere le coscienze e promuovere una guida consapevole. Un viaggio, al pari della musica, deve essere un’esperienza di piacere e gioia. Non un rischio”.

Per l’Ad Gemme “Sanremo non è soltanto il Festival della Musica Italiana ma anche un’eccezionale amplificatore di messaggi di valore come quelli Anas sulla sicurezza stradale”.

Durante il talk che si è svolto a Casa Sanremo Lounge, il numero uno di Anas ha illustrato l’impegno dell’azienda nella realizzazione di opere fondamentali per il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Occasioni di rinnovamento infrastrutturale con investimenti rispettivamente di oltre 730 milioni di euro e di un miliardo e 620 milioni.

A Gemme è stato consegnato il Premio “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità” per il ruolo nella valorizzazione del brand Anas e l’impegno nella costruzione e manutenzione di opere di rilievo nazionale strategiche per lo sviluppo, la coesione e la modernizzazione del Paese. Poi è stata la volta del Gran Prix Sanremo 2026, dove l’AD ha ritirato dalle mani del Sindaco di Sanremo Alessandro Mager un riconoscimento attribuito a chi “ha espresso eccellenza, visione e valore nel proprio campo”. Il focus si è concentrato sul contributo di Anas alle Olimpiadi Invernali di Milano- Cortina con la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture viarie. Quindi, al Grand Hotel & Des Anglais, Anas si è aggiudicata il Premio “Sanremo Exclusive” per l’impegno nel migliorare la sicurezza stradale e la qualità della mobilità del Paese attraverso interventi costanti di manutenzione, modernizzazione e potenziamento della rete. Durante la consegna del premio si è parlato degli investimenti di Anas nella sicurezza stradale e del tema del viaggio.

Proprio il viaggio ha accompagnato la settimana di Anas al Festival di Sanremo.

L’azienda è scesa in campo con un progetto emozionale raccontato come esperienza che unisce luoghi, persone e storie.

Il viaggio è un percorso condiviso. Anas lo sostiene da quasi cento anni con l’impegno quotidiano per sviluppare e garantire infrastrutture moderne, efficienti, sicure e sostenibili. Nel corso dei cinque giorni sono state raccolte testimonianze di artisti e vip per portare soprattutto i più giovani a riflettere sui valori della sicurezza e della consapevolezza al volante.

Proprio sul tema della sicurezza, Anas ha vinto il 23 febbraio il Premio speciale 2026 con la motivazione “Musica in sicurezza” al Gran Galà della Stampa.

Nei giorni a seguire c’è stato un passaggio di testimone: Anas, vincitrice nel 2025 dell’Eco Move Prize, premio all’eccellenza nei settori della mobilità, dell’innovazione e dello sport, per lo spot sulla sicurezza stradale, ha consegnato lo stesso premio all’atleta paralimpico Alessandro Ossola.

