Tajani “I droni russi in Polonia un’offesa alla sicurezza euroatlantica”

ROMA (ITALPRESS) – “L’attacco dell’altroieri al territorio polacco è un fatto gravissimo e inaccettabile, un’offesa alla sicurezza dell’intera area euro-atlantica. L’Italia ha espresso immediatamente piena solidarietà alla Polonia, paese amico e alleato, ribadendo il suo impegno per la difesa della sovranità e integrità territoriale. Alle operazioni che hanno garantito la protezione del territorio polacco dall’attacco di droni ha partecipato anche un aereo radar della nostra aeronautica militare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani nel corso dell’informativa al Senato.

“Queste iniziative russe sono in palese contraddizione con il percorso che sembrava avviato con il vertice in Alaska”, ha aggiunto.

“L’obiettivo è quello di garantire tutti insieme la sicurezza dell’Ucraina una volta raggiunta la pace. E’ proprio in questo spirito che il governo italiano ha messo sul tavolo un meccanismo di sicurezza basato sul mutuo soccorso sul modello dell’articolo 5 del trattato NATO – ha spiegato Tajani -. E’ una proposta che il presidente degli Stati Uniti ha ripreso nei suoi colloqui di agosto ai quali ha partecipato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che ha raccolto importanti consensi anche tra altri nostri partner”.

“Il punto di partenza è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permette all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, Stati Uniti compresi, nel caso in cui venga attaccata di nuovo. Lo stesso percorso di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea rientra tra queste garanzie”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che “l’Italia è pronta a fare la sua parte. Ma voglio ribadire in modo molto chiaro che per il governo non è all’ordine del giorno l’ipotesi di inviare militari italiani in Ucraina”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).