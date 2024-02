Tamajo al Rimed di Carini: “Tanti giovani siciliani tra i ricercatori”

Il prestigioso centro aprirà tra un anno

PALERMO – L’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo ha fatto visita alla fondazione Rimed di Carini, il Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (Cbrb) che sorge a pochi chilometri dall’aeroporto di Palermo e che dovrebbe entrare in attività a marzo 2025.

“In questi mesi sono state molte le interlocuzioni con la Fondazione – ha commentato Tamajo -. Oggi sono qui per continuare a lavorare effettivamente sull’apertura del centro di eccellenza. Accorciare le distanze tra la politica e il mondo produttivo è il primo ingrediente del mio lavoro che sto svolgendo come assessore. Carini è una zona industriale già sviluppata ed è una zona economica speciale che offre vantaggi fiscali. In questo progetto esistono numerose note positive, ma tra tutte, quella che a parer mio è la più bella, riguarda i giovani ricercatori che lavoreranno per la fondazione: il 90 per cento sono siciliani e molti sono rientrati nella loro terra dopo un’esperienza in Italia o all’estero, perché l’obiettivo è far tornare cervelli e attrarre talenti da fuori”.